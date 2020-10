389 nye smittetilfælde - antallet af indlagte stiger

For anden dag i træk er der opdaget under 400 nye smittetilfælde. Der er nu indlagt 107 coronasmittede.

For anden dag i træk er der registreret under 400 nye tilfælde af coronasmitte i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut mandag i sin daglige opdatering.

Siden søndag er der opdaget 389 nye smittetilfælde. Det er 49 flere end i den forudgående opdatering, da der søndag blev meldt om 340 nye smittetilfælde.

Sammenlignet med for nogle uger siden ligger det daglige antal nye smittetilfælde generelt lavere i øjeblikket. Det kan skyldes, at antallet af test for coronavirus også er lavere end for nogle uger siden.

Siden søndag er der kommet svar på 36.354 prøver. Det er noget under de mere end 50.000 prøver, der dagligt kom svar på for nogle uger siden.

Mandag er antallet af indlagte coronapatienter opgjort til 107. Det er fem flere end i den seneste opdatering fra seruminstituttet.

Der er registeret to dødsfald hos coronasmittede hen over det seneste døgn.

/ritzau/