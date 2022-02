3,9 millioner bor i områder der kan blive omfattet af logning

Hvis regeringens forslag om logning af borgernes teledata bliver til virkelighed, kan 3,9 millioner danskere komme til at bo i områder, hvor teledata kan blive indsamlet.

Det svarer til 67 procent af befolkningen.

Det fremgår af et folketingssvar fra Justitsministeriet. Svaret er givet på baggrund af skøn fra Rigspolitiet.

Af svaret fremgår det, at der endnu ikke er udarbejdet et endeligt kort over de områder, der vil blive logget.

Justitsministeriet skriver også, at det ikke er muligt at sige, præcis hvor mange danskere, der reelt vil blive omfattet af logning.

Det skyldes, at borgerne dagligt vil bevæge sig ind og ud af de geografiske områder, hvor der bliver logget.

Der skal også tages forbehold for, at der kan være usikkerhed forbundet med skønnet i svaret.

Karina Lorentzen, retsordfører i SF, mener, at omfanget er logning er problematisk.

- Det er jo en ret væsentlig og stor andel af befolkningen. Derfor tænker jeg, at vi nærmer os en situation, hvor logningen vil være udifferentieret, og det er det, den ikke må være, siger hun.

Skiftende regeringer har i årevis fortsat med en ulovlig praksis, hvor informationer om placering af borgernes mobiltelefoner registreres og gemmes af teleselskaber.

Derfor har regeringen fremsat et nyt lovforslag, som dog i vid udstrækning vil fortsætte den hidtidige praksis.

Både Venstre og De Konservative bakker op om regeringens forslag, og der tegner sig derfor et flertal for det.

Justitsministeriets egne jurister har imidlertid vurderet, at der er en "væsentlig procesrisiko" for, at lovforslaget er imod EU-lovgivningen på området.

Regeringens støttepartier bakker ikke op om forslaget.

Karina Lorentzen siger, at SF vil stille en række ændringsforslag, som hun håber, der vil blive lyttet til.

Tilhængere af forslaget mener, at logning vil gøre livet sværere for kriminelle.

Justitsminister Nick Hækkerup har således sagt, at det vil give borgerne større tryghed og mere frihed.

Karina Lorentzen siger, at hun ikke er blind for, at logning kan effektivisere politiets arbejde.

- Vi bliver bare nødt til også at iagttage, at det ikke altid kun er hensynet til politiets effektivitet, men altså også til borgernes frihedsrettigheder.

- Jeg mener ikke, at regeringen har fundet den rigtige balance i forhold til det her forslag, siger hun.

