3d-printere laver værnemidler til sundhedspersonale

Virksomheder og borgere er begyndt at producere visirer med 3d-printere for at afhjælpe mangel på værnemidler.

Manglen på værnemidler i det danske sundhedsvæsen bliver afhjulpet af privatpersoner, små virksomheder og andre, som har adgang til en 3d-printer.

En af dem er Jonas Damm Hermansen, som er medstifter af Facebook-gruppen "DK Makers mod Corona."

I gruppen mødes mere end 1500 medlemmer for at koordinere deres produktion af visirer.

Jonas Damm Hermansen har ikke overblik over, hvor mange visirer gruppen har lavet i alt.

- Men vi er oppe på at producere omkring 3000 visirer i døgnet, siger han.

I løbet af de seneste dage har gruppen lavet aftaler om levering af visirer til blandt andre Region Sjælland og Region Syddanmark.

Derudover har gruppen sendt visirer til flere af landets sygehuse, som har haft mangel på dem. Heriblandt Rigshospitalet.

Gruppen lancerede fredag et initiativ, hvor der kan leveres visirer direkte til de dele af sundhedsvæsenet, hvor der er et akut behov.

Det kræver blot, at man henvender sig til "DK Makers mod corona."

Jonas Damm Hermansen fik ideen til at fremstille visirer, da han på nært hold kunne se, at der ville opstå en akut mangel på værnemidler hos det danske sundhedsvæsen.

Samtidig kunne han se på nettet, at entusiaster i udlandet havde lavet design til visirer, som kan fremstilles med en 3d-printer.

Det fik ham til at melde sig ind i Facebook-gruppen og selv fremstille visirer.

De hjemmelavede visirer falder på et tørt sted for det danske sundhedspersonale.

Personalet i sygehusvæsnet og ældreplejen er nemlig nervøse for, at der ikke er nok værnemidler, når de til daglig er på arbejde.

Det var den overordnede melding på fredagens pressemøde om coronasituationen.

- Vi har set under epidemiens udbredelse rundt om i verden, at sygdom blandt sundhedspersoner er en kæmpestor udfordring for deres indsats.

- Det er afgørende, at vi ikke ender i den situation, sagde Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, på pressemødet.

