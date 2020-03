3F: Byggepladser bør tænke selv og sætte udlændinge i karantæne

Der er ikke krav om, at udenlandske arbejdstagere skal gå i karantæne i 14 dage, når der rejser ind i Danmark.

Danskere, som kommer hjem fra ferie i udlandet, bliver stærkt opfordret til at gå i 14 dages viruskarantæne for at undgå at sprede coronavirus.

Derimod kan udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde på eksempelvis byggepladser, rejse ind i Danmark uden krav om karantæne eller helbredstjek. De skal blot dokumentere, at de har et arbejde i Danmark.

Det bekymrer fagforeningen 3F.

- Vi synes, at det er meget underligt, at der er så stor forskel på de anbefalinger og restriktioner for folk, der kommer hjem fra ferie, og dem som kommer og arbejder, siger Palle Bisgaard, som er næstformand i 3F Byggegruppen.

De danske myndigheders retningslinjer for udlændinge, der kommer til Danmark, lyder, at de kan krydse den ellers lukkede danske grænse, hvis de har et "anerkendelsesværdigt formål".

Det kan eksempelvis være, hvis de bor eller arbejder i Danmark. Der er ikke efterfølgende opfordring til karantæne.

Selv om de arbejdspladser, som benytter sig af udenlandsk arbejdskraft, blot følger myndighedernes anvisninger, mener 3F, at de bør tage sagen i egen hånd.

- Vi har eksempler på, at der er kommer folk tilbage fra Spanien og Italien, og alligevel kommer de bare ind på byggepladser. Vi er godt med på, at man ikke bryder de formelle regler, men det gør jo ikke noget, at man tænker selv og sætter folk i karantæne, siger Palle Bisgaard.

Han mener desuden, at der er behov for, at lovgiverne strammer reglerne.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger til DR Nyheder, at han forstår kritikken af, at udenlandske arbejdstagere kan tage direkte på arbejde uden først at gå i karantæne. Han afviser ikke stramninger.

Han har desuden indbudt blandt andre arbejdsmarkedets parter til en snak om at finde en balance i problematikken.

