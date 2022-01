3F får hver uge indberetninger fra Flextrafik-chauffører

Vognmænd føler sig presset, oplever fagforeningen 3F, og hver uge lander der en indberetning om dårlige arbejdsvilkår for Flextrafik-chauffører på Jørn Hedengrans bord.

Han er forhandlingssekretær i 3F Transport, og hvis sagerne ikke kan løses i en af 3F's 68 lokalafdelinger, ender de hos Jørn Hedengran.

- Jeg har minimum en gang om ugen en henvendelse eller en sag vedrørende temaet omkring arbejdstid i Flextrafik, siger han.

Flextrafik er et offentligt ejet trafikselskab, der dog ikke har egne biler eller egne chauffører ansat. I stedet udføres kørslen af underleverandører.

Jørn Hedengran vurderer, at der sker brud på loven hver uge, når det kommer til arbejdsvilkårene for Flextrafik-chauffører. I sagerne melder chaufførerne hovedsageligt om meget lange arbejdsdage og mange af dem.

Der kan blandt andet ske overskridelse af 48-timers reglen i arbejdstidsdirektivet.

Den fastslår, at man over en hvilken som helst fire måneders-periode ikke må have arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit. Desuden må arbejdstiden ikke overstige 60 timer om ugen.

3F vil typisk forsøge at indgå et forlig med arbejdsgiverne, og det lykkes i de fleste tilfælde. Når det ikke lykkes, kan fagforeningen vælge at få sagen for retten, der i givet fald skal tage stilling til, om der er sket lovbrud.

Beretningen fra Jørn Hedengran kommer, efter at 15 nuværende og tidligere chauffører i det offentligt ejede trafikselskab Flextrafik har berettet om løn ned til 60 kroner i timen, få pauser og lange dage.

Han kommer med tre forslag til, hvordan arbejdsmiljøet for chaufførerne kan bedres. Det første er at afskaffe provisionslønnen.

- Fordi provisionslønnen er det, der er afgørende for, at der rent faktisk bliver kørt på den her måde - hovedsageligt når der er tale om variable vognløb, siger forhandlingssekretæren.

Variable vognløb er ifølge Jørn Hedengran den hyppigst benyttede form for vognløb. Her får chaufføren betaling for den tid, hjulene kører. Her kan en chauffør altså i perioder i løbet af dagen sidde og vente på, at der tikker et job ind.

I det grelleste tilfælde af lang arbejdstid på en dag, han kender, havde en chauffør et 18 timers variabelt vognløb, hvor han kørte i de 16 timer.

Den anden type er garantivognløb, hvor chaufføren får betaling for en bestemt periode - eksempelvis at køre fra 08 til 16 en bestemt dag.

De to andre løsningsforslag fra 3F Transport lyder, at intet vognløb må være længere end 13 timer, og at også vognmænd skal omfattes af hviletidsregler.

- Så vi ikke bare får flere og flere selvkørende vognmænd, der kan omgå køre-hviletiderne, siger Jørn Hedengran.

Det er organisationen Trafikselskaberne i Danmark, som repræsenterer fem regionale selskaber, der driver Flextrafik.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Claus Wistoft, der foruden at være formand for Midttrafik er formand for Trafiksselskaberne i Danmark.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) siger i en skriftlig kommentar, at lønnen og arbejdsvilkårene skal være i orden for chaufførerne.

- Derfor har jeg også sikret, at der med den seneste ændring af taxiloven, som netop er trådt kraft, er et krav om, at alle chauffører fra 1. juli i år skal aflønnes på et niveau, der svarer til de landsdækkende overenskomster på området.

- I forhold til de selvstændige, så forventer jeg, at trafikselskaberne sørger for at tilrettelægge deres kørsler, således at der ikke gås på kompromis med sikkerheden, siger ministeren i en skriftlig kommentar uden at gå i detaljer med, hvordan det kan ske.

/ritzau/