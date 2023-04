3F-formand ser Risgaards exit fra FH som den rigtige beslutning

At Lizette Risgaard har trukket sig som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), er "den rigtige beslutning, der er truffet".

Det siger 3F's forbundsformand, Henning Overgaard, i en pressemeddelelse.

- Vi skal være et troværdigt fællesskab, og vores medlemmer skal kunne stole på, at vi lever op til de krav, vi selv stiller. På grund af de handlinger, som er beskrevet, er tilliden til Lizette Risgaard som formand for FH ikke længere til stede.

- Derfor er det rigtigt, at hun nu forlader posten, lyder det fra Henning Overgaard.

Der har de seneste dage været voldsom storm om fagbevægelsen.

Det var beretninger i flere medier om grænseoverskridende adfærd fra Lizette Risgaards side, der udløste det torsdag aften.

Efterfølgende har flere forbund under FH trukket støtten til hende. Også selv om forretningsudvalget i FH fredag morgen besluttede at igangsætte en advokatundersøgelse.

Det skal stadig gennemføres, understreger 3F.

Der må "skabes klarhed over, om vi har et system, der kan tage hånd om sager som disse", siger Henning Overgaard.

/ritzau/