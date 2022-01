3F-formands fald vidner om en forandret kultur: Chefer skal i dag være hele – og ærlige – mennesker

Tidligere 3F-formand Per Christensen har i mange år levet et dobbeltliv, og i går måtte han trække sig fra posten som formand. Eksperter peger på, at de moralske krav til topledere ændrer sig i disse år

Det er menneskeligt at fejle, og det er menneskeligt at have hemmeligheder – også hvis man er topchef eller leder. Men af og til vokser hemmeligheder og fejltrin sig så store, at de får professionelle konsekvenser.