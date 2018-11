3F forstår godt DF's tøven over for senere pension

Per Christensen, der er formand for 3F, mener, at forudsætninger for velfærdsforliget er skredet.

Dansk Folkeparti var med i kredsen af partier, der i 2006 vedtog at hæve pensionsalderen løbende i takt med, at levealderen steg.

Men partiet overvejer, om man vil bryde aftalen og stemme imod, når den næste forhøjelse efter planen skal vedtages i 2020.

Og det forstår Per Christensen, der er formand for fagforbundet 3F, godt.

- En lang række af forudsætningerne for velfærdsforliget er i mellemtiden skredet.

- Der står i aftalen, at man skal gøre en særlig indsats for at reducere nedslidning og forbedre arbejdsmiljøet.

- Men i hele perioden er der sket det modsatte, blandt andet har man skåret ned på Arbejdstilsynet og på uddannelserne.

- Derfor kan jeg godt forstå, at Dansk Folkeparti har brug for at tænke sig om, siger han.

Hos 3F, der blandt andet organiserer lønmodtagere inden for industri-, transport- og byggebranchen, er hvert femte medlem stoppet på arbejdsmarkedet, inden de fylder 60 år.

Og ifølge Per Christensen er der i det nuværende system ikke tilstrækkelige muligheder for at samle dem op, der på grund af nedslidning ikke kan passe deres arbejde længere.

- De ressourceforløb, man ser i øjeblikket, er simpelthen ikke et velfærdssamfund som vores værdigt, siger han.

Derfor giver det ingen mening at kræve, at alle skal arbejde længere, end de gør nu.

I stedet skal man gøre det mere attraktivt at udskyde pensionen.

- Når vi spørger vores efterlønnere, der stadig er på arbejdsmarkedet, hvad der får dem til at blive, så handler det om muligheden for livslang uddannelse, om godt arbejdsmiljø og om det at blive regnet for en værdifuld arbejdskraft.

- Hvis det er til stede, behøver man ingen tilbagetrækningsreform, for så bliver folk på arbejdsmarkedet, siger han.

