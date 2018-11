3F starter indsamling til filippinske chauffører uden løn

Det er sent at komme og beklage, siger transportformand om vognmands udtalelser om chaufførers forhold.

Mens sagen om tvivlsomme forhold for en række udenlandske - hovedsageligt filippinske - chauffører i Padborg bliver undersøgt, har de ingen indtægt.

Derfor har forbundet 3F valgt at skride til handling, fortæller formand for 3F's Transportgruppe, Jan Villadsen.

- Nu starter vi simpelthen en indsamling til dem blandt vores medlemmer. Rigtig mange af vores medlemmer har både mailet og skrevet til os på Facebook, at vi må kunne gøre noget.

- Det gør vi nu, så de kan få nogle penge til at sende hjem, siger han.

Ifølge fagforeningen 3F har vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport ladet sine udenlandske chauffører bo under meget dårlige forhold.

Det har Fagbladet 3F fået frem i lyset. Fagbladet rapporterede også om filippinske chauffører, der blev betalt ned til 15 kroner i timen.

Firmaet bliver efterforsket for menneskehandel. Tidligere tirsdag erkendte det omstridte firma, at man har behandlet sine chauffører for dårligt.

Men selskabets administrerende direktør Karsten Beier mener dog ikke, at firmaet har brudt loven.

Det er lidt sent at komme og beklage, vurderer Jan Villadsen. Han køber den ikke, når Beier afviser, at de ansatte bliver underbetalt.

- Hvis man får en løn på 8000 til 9000 kroner om måneden for at arbejde 18 timer i døgnet, og skal arbejde alle døgn stort set, synes jeg, at det er for lidt.

- Jeg vil nærmest ikke kalde det underbetaling, det er snarere ingen betaling, siger han.

For en uge siden ryddede politiet lejren i en stor aktion, hvor 26 chauffører frivilligt fulgte med i politiets varetægt. Villadsen besøgte mandag aften chaufførerne.

- Det, jeg hører, og det, jeg ser på billederne, har jeg ikke oplevet de 40 år, jeg har været i branchen.

- Jeg har selv kørt som chauffør i hele Europa for 30 år siden. Der var ikke nogen, der levede under sådan nogle forhold, siger han.

Fagforbundet selv har valgt at donere 100.000 kroner, der skal gå direkte til chaufførerne.

Fra senest onsdag morgen vil medlemmer af forbundet få mulighed for at donere også. Indsamlingen vil blive kommunikeret på Facebook, oplyser Villadsen.

/ritzau/