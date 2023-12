40 procent flere fædre tager barsel efter ny lov

Stadig flere mænd gør brug af den øremærkede barsel.

Det sker, efter at nye regler om øremærket barsel trådte i kraft 2. august 2022. Her blev 11 ugers barsel øremærket til far eller medmor.

Efter et år med de nye regler om øremærket barsel er antallet af fædre på barsel på landsplan steget med 40 procent.

I samme periode er antallet af mødre på barsel faldet med 12 procent.

Det viser nye tal fra Jobindsats. Det er fra juli 2022 til juli 2023, at antallet af fædre på barsel er øget.

Udviklingen er positiv. Også for ligestillingen på arbejdsmarkedet.

Det mener Kinga Szabo Christensen, der er rådgivningsdirektør i Dansk Industri.

- Det er helt fantastisk, at så mange mænd gør brug af de nye barselsregler. Det er en dejlig udvikling. Jeg er overbevist om, at det kommer til at betyde mere ligestilling på arbejdsmarkedet og i kvindernes arbejdsliv. Vi har historisk set, at kvinderne oftere bliver bremset i deres karriereudvikling, når de går på barsel, siger hun.

I sidste ende tror og håber Kinga Szabo Christensen på, at de ændrede barselsvaner vil få direkte indflydelse også på ledelsesgangen.

- Danmark er bagud i forhold til kønsbalance i bestyrelser, direktioner og i andre ledelseslag. Så forhåbentligt betyder øremærket barsel, at der kommer flere kvinder ind på ledelsesposter, siger hun.

Det kommer ikke bag på lektor og mandeforsker på Roskilde Universitet Kenneth Reinicke, at udviklingen er så markant.

- Det er jo ikke en kæmpe overraskelse, at det er sket relativt hurtigt. Når man har et system, hvor barslen forsvinder, hvis man ikke tager den som mand, vil man jo fremstå som idiot, hvis ikke man tager den, siger han.

Kenneth Reinicke peger desuden på, at de nye regler kan få den nybagte far til at blive en mere aktiv del af familielivet. En "win-win-win-situation", kalder han udviklingen.

