40 procent har været fulde for nylig

* 40 procent af 9. klasseeleverne oplyser i 2019, at de har været fulde inden for den sidste måned, mens 32 procent svarede det samme i 2015.

* Andelen af elever, der har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed i løbet af de seneste 30 dage, er steget fra 57,1 procent i 2015 til 59,4 procent i 2019.

* I alt har 12 procent af de elever, som har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed i løbet af de seneste 30 dage, røget hash i samme periode.

* Blandt de elever, der ikke har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed inden for de seneste 30 dage, gælder det kun for 0,6 procent.

* 41 procent af de elever, der ryger cigaretter dagligt, har røget hash inden for de seneste 30 dage. Blandt ikkerygere er tallet på 3,7 procent.

* 17 procent af eleverne fortæller, at de på et tidspunkt har prøvet at ryge hash, mens det gjaldt for 12 procent i 2015.

* Det offentliggøres først til november, hvordan Danmark placerer sig i Espad-undersøgelsen i forhold til 35 andre lande.

* Så sent som i maj viste en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at de danske 15-årige er dem i Europa, der både drikker alkohol hyppigst, og som oftest har prøvet at være fulde.

Kilder: Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (Espad), Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/