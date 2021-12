400 ansatte i Forsvaret skal styrke øget testindsats

De ekstra 400 ansatte gør, at der i alt er 800 personer fra Forsvarsministeriets myndigheder, der hjælper.

Forsvaret sætter yderligere 400 folk af til at hjælpe med test- og vaccinationsindsatsen, fordi regionerne har bedt om hjælp.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi står igen i en ekstraordinær situation, der kalder på en ekstraordinær indsats. Og den er vi selvfølgelig parate til at løfte, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i meddelelsen.

- Medarbejderne fra Forsvarsministeriets område spiller en central rolle i, at sundhedsmyndighedernes vaccinations- og testkapacitet med kort varsel kan opgraderes, siger hun.

De skal hjælpe med at udføre opgaver inden for podning, logistik og vaccination. De uddannes til det og arbejder under sundhedsfagligt opsyn, fremgår det.

I sidste uge blev der indsat omkring 250, og den nye hjælp bringer det samlede bidrag fra myndigheder under ministeriet op over 800.

Den ekstra hjælp bliver indsat løbende fra tirsdag. De forsvarsansatte hjælper med test- og vaccinationsindsatsen frem til og med den første uge af januar.

Det fremgår af pressemeddelelsen.

/ritzau/