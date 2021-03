4000 kalkuner skal aflives efter fund af fugleinfluenza

Udbrud af fugleinfluenza i Lundby er det ottende i danske besætninger siden november.

Der er blevet konstateret alvorlig fugleinfluenza i en besætning med kalkuner i Lundby ved Skælskør.

Derfor bliver 4000 kalkuner lørdag aflivet for at forhindre yderligere smitte til fugle i området.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Der er tale om varianten af fugleinfluenza H5N8, som er særligt smitsom og har høj dødelighed.

- H5N8 er meget smitsom. Og vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle.

- For at bremse smitten indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området, siger Tim Petersen, souschef i styrelsen, i pressemeddelelsen.

Styrelsen etablerer zoner omkring den smittede besætning, hvor fjerkræbesætninger bliver underlagt særligt skrappe restriktioner.

De 4000 kalkuner er del af en større besætning i Lundby. I alt består besætningen af cirka 50.000 kalkuner fordelt på ti bygninger. Der er kun konstateret smitte hos fuglene i den ene bygning.

De øvrige bygninger ligger spredt over et større område.

- Der er umiddelbart ikke tegn på smitte blandt fuglene i de andre bygninger. Og bygningerne ligger med god afstand.

- Men vi holder nøje øje med, om der skulle være tegn på, at smitten har spredt sig til kalkuner i de andre bygninger eller til andre fugle i området, siger Tim Petersen.

Det er endnu ikke fastslået, hvordan kalkunerne er blevet smittet. Men formodningen er, at de er blevet smittet af vilde fugle.

Udbruddet i Lundby er det ottende i danske besætninger siden november. Siden da har der været krav om, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal lukkes inde eller overdækkes for at forhindre smitte.

Fødevarestyrelsen opfordrer alle erhvervsbesætninger og hobbyavlere til at vise stor forsigtighed og være ekstra opmærksomme i omgangen med deres fugle.

Fugleinfluenzaen blev bragt til Europa med efterårets fugletræk fra Rusland og Kasakhstan. Den er siden fundet i flere europæiske lande.

Fugleinfluenza kan smitte til mennesker. Der er dog rapporteret om meget få tilfælde af smitte til mennesker med de typer af fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i Europa.

Statens Serum Institut vurderede i efteråret, at det ikke er sandsynligt, at mennesker bliver smittet med de pågældende fugleinfluenzaer.

/ritzau/