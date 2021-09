40.000 danskere har fået trukket gæld til Rigspolitiet i lønnen

Omkring 40.000 danskere er i det første halve år af 2021 blevet trukket i deres løn for at afdrage på misligholdt gæld til Rigspolitiet.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Når folk får en bøde, så skal den naturligvis betales. Det handler om vores retsfølelse.

- Rigspolitiet er en af de store offentlige kreditorer, og det er et vigtigt skridt, at vi nu har fået inddrivelsen af gæld til Rigspolitiet godt i gang i vores inddrivelsessystem, udtaler skatteminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Gældsstyrelsen har fået mulighed for at inddrive gæld som eksempelvis bøder til politiet og sagsomkostninger ved at trække i borgernes løn.

Det sker med styrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM.

I første halvdel af 2021 har Gældsstyrelsen inddrevet omkring 230 millioner kroner for Rigspolitiet.

Danske borgere har ifølge Skatteministeriet i alt 12,8 milliarder kroner misligholdt gæld til Rigspolitiet. Omkring 5,3 milliarder kroner af det er nu flyttet til det nye inddrivelsessystem.

/ritzau/