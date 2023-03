40.000 danskere har udelukket sig selv fra pengespil

10.000 danskere har på lidt over et år meldt sig ind i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (Rofus) i et forsøg på at stoppe med at lave pengespil.

Dermed har Rofus nu rundet 40.000 medlemmer.

Det oplyser Spillemyndigheden, der står bag Rofus.

I januar 2022 lød det, at medlemstallet havde rundet 30.000.

- Vi mener, at Rofus er et rigtigt nyttigt redskab for folk, der kan komme ud i spilproblemer, siger direktør i Spillemyndigheden Anders Dorph.

- Derfor er vi sådan set glade for, at det bliver brugt. Vi har haft en meget intensiv indsats i forhold til at udbrede kendskabet til Rofus og har kørt flere kampagner. De sidste par år har spiludbyderne også været forpligtet til at reklamere for Rofus, når de sælger spil.

- Alle de indsatser har gjort, at der er flere, der kender Rofus og dermed også bruger det. Så det er jo positivt.

Hvis man tilmelder sig Rofus, udelukker man sig selv fra alle onlinespil, hvor der er pengeindsatser.

Det kan for eksempel være fra hjemmesider og apps, hvor man kan oddse på fodboldkampe, eller onlinekasinoer. Rofus omfatter også fysiske kasinoer.

- Hvis man har lidt svært ved selv at styre det at spille og kun gøre det, når man har råd til det, er det en meget effektiv blokering, fordi man så ikke kan tilgå spiludbydernes sider, siger Anders Dorph.

Rofus blev etableret i 2012. Når man tilmelder sig, kan man vælge at udelukke sig selv i 24 timer, et, tre eller seks måneder eller for altid.

66 procent af de tilmeldte har udelukket sig selv endegyldigt. Når man har gjort det, er det dog stadig muligt at komme ud af registeret efter et år.

76 procent af de tilmeldte er mænd.

Ifølge Ludomaniforeningen viser statistikker, at omkring 155.000 danskere mellem 18 og 74 år i 2022 havde varierende grader af problemer med pengespil.

