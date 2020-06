41 med relation til demo og Pakistan-fly er coronasmittet

Myndighederne opdaterer nu antallet af smittede med corona efter en flytur og en demonstration.

I alt 12 personer med relation til stor demonstration og 29 personer med relation til et fly fra Pakistan til Danmark er smittet med coronavirus.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Af de 12 smittede med relation til demonstrationen har ti deltaget i selve demonstrationen. De andre to er nære kontakter.

Flyet fra Pakistan landede den 6. juni i Københavns Lufthavn. 21 af de i alt 29 smittede med relation til flyet fra Pakistan til Danmark var om bord på selve flyet. Resten er nære kontakter.

Der var i alt 318 passagerer med flyet.

Demonstrationen foregik den 7. juni. Her var flere end 15.000 personer samlet for at demonstrere for sortes rettigheder.

Demonstrationen var arrangeret af Black Lives Matter Danmark. Myndighederne har opfordret alle demonstranter til at få taget en test. Hvis de udviser symptomer på coronavirus, skal de søge læge.

Det vides ikke, om personerne er blevet smittet under selve demonstrationen eller flyturen, understreger Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men hun mener, at tallene er lavere, end man kunne have frygtet.

- Det var forventet, at der ville komme en stigning i antallet af smittede med relation til begge begivenheder.

- Det der er vigtigt, er, at der ikke er tale om en eksplosiv stigning, siger hun.

Anette Lykke Petri mener ikke, der er risiko for at se en kraftig stigning i antallet af smittede med coronavirus fra demonstration og om bord på flyet.

Der kan dog fortsat komme enkelte tilfælde, siger hun.

Hun opfordrer i forbindelse med meldingen til at downloade den nye smittesporingsapp for at få det bedste overblik over antallet af smittede med coronavirus.

/ritzau/