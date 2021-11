4148 nye coronatilfælde - yderligere 12 er døde

Yderligere 4148 personer har det seneste døgn fået besked om, at de er smittet med coronavirus.

Det oplyser Statens Serum Institut tirsdag.

De smittede er fundet på baggrund af 160.583 PCR-prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Det betyder, at andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er 2,58 procent.

Antallet af indlagte med corona falder med 13 til 433 personer.

60 personer er indlagt på intensivafdelinger, og heraf er 34 lagt i respirator.

Der er 12 nye coronarelaterede dødsfald. Samlet set er 2895 personer afgået ved døden, efter de har fået påvist covid-19.

Tirsdag er det seneste kontakttal - tidligere kaldet smittetrykket - blevet offentliggjort.

Det er beregnet til 1,0 og betyder, at epidemien er stabil og ikke udvikler sig.

- Andre nøgletal som incidens, positivprocent med videre tyder på, at væksten er aftagende, og at vi har en mere stabil epidemi, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Forklaringen kan ifølge ministeren være immunitet fra vaccinationer og revaccinationer.

De seneste tal viser, at 13,9 procent af befolkningen nu har fået et tredje vaccinestik. Det svarer til 818.881 personer.

Mandag blev restriktionerne skærpet for at lægge en dæmper på coronasmitten.

Her blev det eksempelvis et krav at iføre sig mundbind i detailhandelen og i den kollektive trafik.

Søndag blev det muligt for børn under 12 år at få første stik med en coronavaccine.

Der er også kommet svar på 200.321 lyntest, men de positive tilfælde herfra indgår ikke i smittetallene. Det skyldes usikkerhed om testresultatet.

/ritzau/