415 filmfolk vil have ryddet op i branchen

Skuespillerne Bodil Jørgensen og Marie Bach Hansen, fotografen Morten Søborg, designeren Jim Lyngvild og instruktøren Charlotte Sieling er blandt de 415 navne, der har sat deres underskrifter på et brev til danske producenter, skriver Filmmagasinet Ekko.

I brevet, som er forfattet af scenograf Emilie Nordentoft, skuespiller Dorte Rømer og kostumier Pia Myrdal, beder filmfolkene producenterne om hjælp med at ændre arbejdsmiljøet, som de anser som dårligt og barskt.

Det primære budskab i brevet er, at forholdene for filmarbejdere ikke er blevet bedre i en tid med stigende efterspørgsel på underholdning.

- Vi ved, at de fleste af jer er dygtige, hårdtarbejdende og ansvarsfulde mennesker, der gør jeres bedste for at skabe gode arbejdsforhold i branchen, står der blandt andet i brevet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vil I ikke være søde at hjælpe os med at sige til de af jeres kolleger, der ikke formår at udvise samme adfærd, at vi faktisk godt ved, hvem I er, og at vi vil ikke længere arbejde for jer, hvis I ikke ændrer stil.

- Det kan ikke være meningen, at mennesker, der bare gør deres arbejde, skal sygemeldes med depressioner og stress eller helt forlade branchen, bare fordi citronen lige skal presses lidt mere, står der blandt andet i brevet.

Ifølge Filmmagasinet Ekko repræsenterer underskriverne næsten alle slags funktioner. Instruktører, skuespillere, assistenter og runnere har alle skrevet under.

/ritzau/