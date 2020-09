418 nye smittede - antallet af indlagte stiger til 75

Der bliver fortsat flere indlagte med coronavirus, viser daglig opdatering fra Statens Serum Institut.

Der er registreret yderligere 418 smittetilfælde med coronavirus i Danmark, viser Statens Serum Instituts daglige opdatering mandag.

Antallet af indlagte med coronavirus er steget til 75. Af dem er 12 indlagt på en intensivafdeling. Yderligere tre patienter på en intensivafdeling er også lagt i en respirator, hvor de får hjælp til at trække vejret.

Dermed er der en fortsat tendens til, at flere bliver indlagt med coronavirus. Eksempelvis var der for en uge siden 50 indlagte, mens der for 14 dage siden var 29.

Søndag oplyste Statens Serum Institut, at antallet af indlagte var faldet til 59, men at der var stor usikkerhed omkring antallet af indlagte på grund af forsinkelser i indrapporteringen.

Af dagens opdatering fremgår det, at antallet af indlagte søndag ikke var 59 - men derimod 67. Dermed var der ikke tale om et fald, men derimod en stigning søndag.

Yderligere to er døde efter smitte med coronavirus.

I den daglige opdatering er der 42.022 nye testsvar. I de nye testsvar gemmer sig 19.268 personer, der er blevet testet for første gang.

/ritzau/