42-årig ankommer til København efter 900 kilometer svømmetur

Et år efter at han tog de første svømmetag i Vadehavet, ankommer eventyrer tirsdag til Helgoland Badeanstalt.

Efter 900 kilometers svømning ankommer den 42-årige ekstremsvømmer Lars Simonsen tirsdag eftermiddag til Helgoland Badeanstalt.

Det sker næsten præcis et år, efter at han ledsaget af sin mor i juni sidste år kastede sig ud i det, der for de fleste lyder som et vanvidsprojekt: En svømmetur rundt om Danmark. Fra Vadehavet gennem Vesterhavet og Kattegat, syd om Fyn og med slutmål i Flensborg Fjord.

For Lars Simonsen bliver tirsdagens stop på Amager en ny milepæl på den lange svømmetur.

- Der kommer nok endnu en gang tårer på indersiden af brillerne. Det tror jeg på. Det har der været, når jeg har nået nye milepæle, og jeg glæder mig rigtig meget, siger Lars Simonsen.

Når han tirsdag rammer København, bliver han den første nogensinde, der har svømmet hele vejen fra den dansk/tyske grænse, gennem Vesterhavet og til København.

Målet er at svømme hele Danmark rundt, men allerede nu har det været en uforglemmelig rejse for Lars Simonsen.

- Det har været et af de allerstørste eventyr i mit liv. Det har både givet en naturoplevelse, og oplevelser med lokalbefolkningen, og det har været et lige så givende eventyr, som jeg havde håbet på.

Med på turen er Lars Simonsens forældre. Moren Ilse Simonsen vandrer samme rute langs stranden. Lars’ far sørger for transport og logistik.

Sammen bruger de turen til at sætte fokus på Julemærke Fonden og Depressionsforeningen.

For Ilse Simonsen, der selv har kæmpet med depression, har turen haft en helbredende effekt.

- Jeg har selv været indlagt flere gange, men gåturen langs den danske kyst har helbredt mig, fortæller Ilse Simonsen.

Familien forventer at ankomme til Helgoland Badeanstalt tirsdag klokken 17. Turen er dog langtfra forbi, da der venter yderligere 400 kilometers svømning til Flensborg Fjord.

- Jeg regner med at færdiggøre turen inden for de næste to måneder, men har afsat tiden indtil slutningen september, men vi er så langt foran tidsplanen, at vi burde nå frem i midten af august, siger Lars Simonsen.

/ritzau/