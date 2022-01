42.018 coronasmittede er det næsthøjeste under epidemien

Der er det seneste døgn registreret 42.018 smittede med coronavirus i Danmark. Det er det næsthøjeste under epidemien.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) søndag.

Det hidtil højeste antal smittede på ét døgn blev registreret 21. januar. Her blev 46.831 konstateret smittet.

De 42.018 smittetilfælde er fundet blandt 228.118 PCR-prøver. Det er dem, hvor man podes i svælget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at 18,42 procent af prøverne har været positive for coronavirus - også kaldet positivprocenten. Det er den højeste positivprocent hidtil under epidemien.

Af de 42.018 smittede har 2755 personer været smittet mindst én gang før.

Regeringen har varslet, at den onsdag vil fremlægge en plan for, hvilke restriktioner der forlænges eller ophæves, når de nuværende udløber den 31. januar.

Isik Somuncu Johansen, professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital, ser gerne, at man venter lidt med at ophæve restriktionerne.

- Jeg vil gerne se en trend, der viser vedvarende fald i det daglige smittetal, før vi begynder at snakke om at komme af med eksempelvis mundbind, siger hun.

Hun er ikke nervøs for, at indlæggelsestallet vil stige voldsomt.

Det er snarere, at en meget høj smitte vil lægge pres på samfundet, hvis der er for mange syge medarbejdere på arbejdspladserne.

- Og så er den anden ting, at vi ikke har lang observationstid af omikrons påvirkning på alle aldersgrupper, siger hun og fortæller, at hun gerne vil have mere robuste data med en lang observationstid, før man ændrer noget.

Det samlede antal indlagte er steget det seneste døgn, hvilket betyder, at der igen er over 800 indlagte.

I alt er der søndag 813 coronapatienter på et af landets hospitaler. Det er en stigning på 32 siden opgørelsen lørdag.

Samtidig er der det seneste døgn 215 coronasmittede, som er blevet indlagt. Når det samlede antal indlagte ikke stiger mere, skyldes det, at der også er nogen, som for eksempel bliver udskrevet.

De 813 indlagte er blandt det højeste antal indlagte denne vinter. Det hidtil højeste var 20. januar, hvor der var 825 indlagt med corona.

Af de 813 indlagte er 42 personer indlagt på en intensivafdeling, og af dem er 27 personer så syge, at de ligger i respirator.

Det er dog ikke alle de coronaindlagte i SSI's opgørelse, som er indlagt på grund af corona. Mange er indlagt af en anden årsag, for eksempel et brækket ben.

I SSI's seneste opgørelse fra uge 52 var det hver tredje coronasmittede patient, som var indlagt af andre årsager.

Den andel kan være steget yderligere siden da, da coronavarianten omikron i 2022 udgør størst set alle smittetilfælde.

For intensivpatienter var det hver fjerde patient i uge 2, der var indlagt af andre årsager.

Yderligere 12 personer, der inden for den seneste måned er testet positiv for covid-19, er døde.

SSI er på vej med en ny opgørelse for coronarelaterede dødsfald, fordi den nuværende er for upræcis på grund af den udbredte samfundsmitte.

/ritzau/