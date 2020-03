425 er i karantæne i Danmark

* Fredag eftermiddag 6. marts var 425 personer i Danmark i hjemmekarantæne.

* Det betyder, at de er isoleret og ikke må have fysisk kontakt med andre mennesker. Nogle opholder sig i deres eget hjem, andre er installeret et andet sted.

* 16 er ansat på TV2. De blev som de første i Danmark sat i karantæne, efter at deres kollega Jakob Tage Ramlyng fik konstateret smitte med coronavirus. Han er siden erklæret rask.

* Karantænen varer i 14 dage. Er der ingen tegn på smitte, så bliver den ophævet 12. marts.

/ritzau/