43 virksomheder vil producere corona- værnemidler

En række danske virksomheder skal producere værnemidler til sundhedsvæsenet, oplyser Dansk Industri.

Lægemiddelstyrelsen har bedt Dansk Industri om at koordinere et nationalt samarbejde om at omstille dele af Danmarks industriproduktion til værnemidler i kampen mod coronavirus.

Det oplyser Dansk Industri i en pressemeddelelse.

- Rigtig mange virksomheder vil gerne bidrage til at bringe Danmark ud af denne sundhedskrise, og der bliver udvist stor kreativitet for at kunne hjælpe, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, i pressemeddelelsen.

Dermed skal en række virksomheder til at omlægge deres produktion, så de i stedet vil fremstille handsker, kitler, mundvisir, isolationsdragter, mundbind og håndsprit til sundhedsvæsenet.

Dansk Industri oplyser i pressemeddelelsen, at der indtil videre er 43 virksomheder, som har mulighed for at bidrage.

Alle virksomheder, som kan hjælpe, skal fremover kontakte Dansk Industri.

Erhvervsorganisationen vil systematisere virksomhederne, og den enkelte virksomhed vil af en myndighed få vurderet potentialet i produktionsomlægningen.

- Rigtige mange virksomheder kan og vil gerne kaste sig ind i kampen mod corona og ved at producere værnemidler til hele vores sundhedsvæsen, så vi sikrer vores sundhedspersonale de bedst mulige arbejdsvilkår, siger Lars Sandahl Sørensen.

Gennem de seneste dage har det vist sig, at det danske sundhedsvæsen står over for en faretruende mangel på værnemidler som håndsprit, ansigtsmasker, åndedrætsværn og visirer.

Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge ved intensivafdelingen på Svendborg Sygehus og formand for Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin, omtalte mandag problematikken i radioprogrammet P1 Morgen.

- Vi skal have gang i dansk produktion af disse ting, og vi er nok allerede for sent ude, sagde han.

Det problem vil en lang række af virksomheder nu hjælpe med at løse.

Det nye tiltag skal også frasortere idéer og henvendelser- ofte fra enkeltpersoner- som ikke er mulige, skriver Dansk Industri i pressemeddelelsen.

- Vi går fra DI's side ind og tager denne opgave på os, så travle myndigheder ikke skal bruge tid på tvivlsomme projekter.

- Vi kan som danskere være stolte af at have et erhvervsliv, som virkelig tager samfundsansvar i denne krisesituation, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri.

/ritzau/