45 millioner kroner skal sikre færre migranter på Balkan-rute

Regeringen vil styrke grænsekontrollen i en række Vestbalkan-lande og forhindre tilstrømning til Danmark.

Flere migranter, som kommer til Balkan-landene Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien, skal sendes hjem til deres eget land.

Det er meldingen fra den danske regering.

Den sender derfor knap 45 millioner kroner fra udviklingsbistanden til to regionale projekter i området. Hvert projekt får 22,4 millioner kroner.

Projekterne skal styrke grænsekontrollen i landene og sørge for at få sendt migranter og afviste asylansøgere på flyet hjem.

Dermed kan strømmen af migranter og asylansøgere, som søger mod Danmark, også stoppes, mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Vi har for tiden rekordlave asyltal i det danske samfund. Det gør, at vi sparer en masse penge, som blandt andet kan bruges på velfærd. Men vi kan også geninvestere noget af det i en stram udlændingepolitik.

- Balkan-ruten er en af de typiske ruter, hvor folk kommer til Danmark fra. Det er blandt andet folk fra Pakistan og Bangladesh, og de får stort set alle sammen afslag på asyl, siger Tesfaye.

Tilbage i 2018 præsenterede Socialdemokratiet et forslag om at oprette modtagecentre for asylansøgere uden for Europa.

Det er ifølge regeringspartiet den eneste reelle og langsigtede løsning, at asylsager skal behandles væk fra Danmark i tredjelande.

Status her i begyndelsen af 2021 er dog, at der fortsat ikke er fundet lande, der vil påtage sig den opgave. Dette er den største hindring.

Desuden er S-forslaget blev afvist vidt og bredt. Eksempelvis af EU-Kommissionen. Venstre har endda kaldt tanken for et blufnummer.

Alligevel er det fortsat statsminister Mette Frederiksens (S) vurdering, at et nyt asylsystem med modtagecentre uden for Europa er realistisk. Det slog hun senest fast i december.

De knap 45 millioner kroner til Balkan-landene skal ses som et led i regeringens ambition om et bedre asylsystem.

Der ankom ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet omkring 167.000 migranter til Vestbalkan fra januar 2018 til juni 2020.

Minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen (S) udtaler i en pressemeddelelse:

- Det er på alle måder sørgeligt og trist, når kyniske menneskesmuglere lokker mennesker med et falsk håb om en bedre tilværelse i Europa.

- Der er behov for at bremse den irregulære migration, så vi kan hjælpe flere mennesker i nærområderne - og så skabe muligheder og håb i deres eget hjemland. Men det kræver, at vi i Europa har kontrol over vores grænser.

Det ene projekt har fokus på hjemsendelser. Især til lande som Afghanistan, Bangladesh, Marokko og Pakistan.

Det andet projekt har fokus på grænsekontrol og at sætte ind over for menneskesmuglere.

