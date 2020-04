45.000 danskere tilmelder sig corona-app på et døgn

Myndighedernes nye corona-app skal hjælpe til overvågning af spredningen af coronasmitte i Danmark.

45.000 danskere har på et døgn tilmeldt sig sundhedsmyndighedernes nye app Covidmeter.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Appen blev lanceret onsdag og har altså fået 45.000 tilmeldte på et døgn.

- Tusind tak! 45.000 danskere har allerede nu tilmeldt sig det nye COVIDmeter. Sådan. Tak for at hjælpe vores forskere på Statens Serum Institut med at følge epidemikurven, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

Covidmeter skal hjælpe myndighederne med at overvåge spredningen af coronasmitte i landet. Tilmeldte borgere modtager en gang om ugen en række spørgsmål om deres helbred, som de kan vælge at besvare.

Tilmeldingen sker ved hjælp af NemID. Myndighederne understreger, at den information, man giver til appen, ikke bruges i forhold til den enkelte. Covidmeter skal derimod sige noget om den samlede udvikling i Danmark.

- Det vil give myndighederne et endnu bedre datagrundlag for at vurdere udbredelsen af smitte i samfundet og understøtte beslutningerne om den gradvise genåbning af Danmark, sagde Magnus Heunicke onsdag.

/ritzau/