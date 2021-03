450.000 færre doser i april fra Johnson & Johnson

De første vacciner fra Johnson & Johnson ankommer til Danmark i tredje uge af april, viser ny vaccinekalender.

Der kommer cirka 450.000 færre vaccinedoser fra Johnson Johnson i april end forventet.

Det viser ny vaccinationskalender fra Sundhedsstyrelsen.

Første sending bliver på 19.500 doser i tredje uge af april. Ugen efter kommer der ligeledes 19.500 doser fra den amerikanske medicinalvirksomhed.

Vaccinen fra Johnson Johnson bliver den fjerde vaccine brugt i EU, og modsat de tre andre kræver den blot ét stik.

Den opdaterede kalender viser desuden, at alle danskere over 16 år nu forventer at være blevet tilbudt vaccination i uge 30 i juli. I seneste kalender var det uge 29.

/ritzau/