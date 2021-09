451 nye smittetilfælde - antallet af indlagte falder

Der er det seneste døgn registreret 451 nye smittetilfælde med coronavirus.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det daglige smittetal har siden 24. august været under 1000, og dagens smittetal er blandt de laveste de seneste to måneder.

De 451 nye smittetilfælde er fundet blandt 43.694 PCR-prøver, hvilket giver en positivprocent på 1,03.

Smittetallene har været faldende i september sammenlignet med august. Det er et billede på, at størstedelen af befolkningen nu er færdigvaccineret.

Sådan lyder det fra Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, som repræsenterer nogle af de patienter, der kan blive alvorligt syge af corona.

- Det er positivt, at vi ser denne faldende tendens i smittetallene, og det er for mig et klart udtryk for, at vaccinerne virker.

- Derfor gælder det om, at vi skal have de sidste med, så vi får en endnu bedre beskyttelse i befolkningen, inden vejret bliver dårligere, siger han.

4,42 millioner borgere - svarende til 75,5 procent af befolkningen - har påbegyndt deres vaccinationsforløb, mens 72,8 procent kan kalde sig færdigvaccinerede.

Antallet af indlagte er det seneste døgn faldet med 2 til 123, men siden starten af august er tallet fordoblet.

Sundhedsstyrelsen besluttede mandag at lempe på kravene for nære kontakter i skoler og daginstitutioner, så børn i langt mindre grad skal sendes hjem isolation.

Samtidig bortfalder de sidste coronarestriktioner fredag, når coronavirus mister sin status som samfundskritisk sygdom. Derudover begynder efteråret så småt at melde sin ankomst.

Torben Mogensen forventer, at det vil betyde stigende smitte blandt de grupper i samfundet, der ikke er vaccineret.

- Der er ingen tvivl om, at flere af de ikke-vaccinerede børn og unge kommer til at få sygdommen, men det behøver ikke give anledning til bekymring, fordi de ikke bliver så syge, og fordi de fleste i samfundet er vaccineret, siger Torben Mogensen.

Han fremhæver i den sammenhæng, at de allermest sårbare - herunder kræftpatienter og plejehjemsbeboere - står foran et tredje stik, der kan sikre dem en bedre beskyttelse.

Der er også blevet foretaget 60.045 lyntest. Positive svar fra lyntest indgår ikke i de daglige opgørelser af smittetal, da der er usikkerhed om resultatet.

Yderligere to personer er registreret døde med coronavirus. Dermed er der i alt registreret 2594 døde med coronavirus i Danmark siden marts 2020.

