46.747 smittetilfælde: Antal indlagte stiger med 20

46.747 personer er bekræftet smittet med coronavirus, af dem har 3028 også tidligere fået en positiv PCR-test.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

De positive prøver er fundet i 213.616 PCR-test, og dermed var det mere end en femtedel af prøverne - 21,81 procent - der påviste coronavirus.

Tallet kaldes positivprocenten og er det højeste i den periode, hvor alle har kunnet få foretaget en coronatest. Antallet af smittede er også i den høje ende, selv om smittetallet har været over 40.000 i fem ud af de seneste syv dage.

I opgørelsen stiger det samlede antal personer, der er indlagt med coronavirus, med 20 til 938. Det er dog langtfra alle, der er indlagt på grund af smitten.

En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at mellem 30 og 40 procent af de indlagte med en positiv PCR-test er indlagt af en anden årsag end covid-19.

- Epidemien går stadig rundt i samfundet. Men jeg bider især mærke i, at antallet af intensivpatienter og antallet af dødsfald holder sig stabile.

- Faktisk falder antallet af intensivpatienter, siger Lone Simonsen, der er professor og leder af pandemiforskningscentret på Roskilde Universitet.

Hun mener, at det nu er et godt tidspunkt at gentænke den måde, vi opfatter coronavirus på.

- Nu er det en sygdom, der ikke giver den alvorlige sygdom, som vi havde før omikron og vaccinerne.

- Vi må se det hele igennem. Både den måde, vi overvåget på, og vi skal opføre os lidt over for den, som vi opfører os på over for influenza, siger hun.

Der er onsdag 40 personer med coronavirus, der er så syge, at de er indlagt på en intensivafdeling, heraf får 25 hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det er henholdsvis 4 og 3 færre end tirsdag.

Der er registreret 21 dødsfald. Dermed har i alt 3656 personer i Danmark, der var smittet med coronavirus, mistet livet under pandemien.

Onsdag klokken 18.30 holder regeringen et pressemøde om coronasituationen.

I et brev til Folketingets Epidemiudvalg fremgår det, at regeringen vil fjerne alle restriktioner fra 1. februar.

Lone Simonsen kunne dog godt tænke sig, at man ventede en lille smule længere med at fjerne samtlige restriktioner.

- Der er en ting, jeg ikke helt forstår endnu, og det er, hvordan virus optræder, når den virkelig spreder sig til alle borgere, siger hun.

/ritzau/