48.170 er konstateret coronasmittede det seneste døgn

Der er det seneste døgn registreret 48.170 smittede med coronavirus i Danmark.

Det viser fredagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Smittetilfældene er fundet blandt 166.220 PCR-test. Det vil sige, at 28,98 procent af prøverne er positive for corona.

Af de 48.170 coronasmittede er 2968 personer tidligere testet positive for corona i en PCR-test.

Antallet af personer, som i øjeblikket er smittede med coronavirus i Danmark, kan dog reelt være endnu højere.

Det kan forklares med, at nogle personer ikke udvikler symptomer og dermed ikke får taget en PCR-test, som er den, hvor man podes i svælget.

På hospitalerne er det samlede antal indlagte, som er konstateret smittede med coronavirus, steget med 16 til 1370.

Det hører dog med til historien, at antallet af indlagte både dækker over personer, som er indlagt på grund af corona og med corona.

Det vil sige, at hvis en person er indlagt med et brækket ben og derudover er smittet med corona, vil vedkommende også tælle med.

Derfor holder myndighederne også især øje med antallet af coronapatienter på hospitalernes intensivafdelinger, når de skal holde øje med, hvilken vej epidemien udvikler sig.

Fredag er 32 coronasmittede så syge, at de er indlagt på en intensivafdeling, mens ni af dem får hjælp til at trække vejret i en respirator. Det er henholdsvis én og tre færre indlagte siden opgørelsen torsdag.

Der er desuden yderligere 24 personer, som er døde, inden for 30 dage efter at de fik en positiv coronatest.

Da der i disse måneder er udbredt smitte i samfundet, gælder de samme forbehold for coronarelaterede dødsfald som ved coronaindlagte. Det vil sige, at corona ikke nødvendigvis er årsag til, at en person er død.

/ritzau/