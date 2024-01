Fem nedslag i ny bog: Det skriver Kongen om danskhed, kristendom og familie

Valgsprog og Gud

I bogen deler Kongen sine tanker om sit allerede omdiskuterede valgsprog: "Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark."

"Nogen vil måske undre sig over, at jeg ikke nævner Gud eksplicit i mit kongeord, men for mig indgår Gud i forestillingen om at være 'forbundne'", skriver Kongen og fortsætter:

“‘Forbundne’ knytter hver og en af os til noget større end os selv, og dette større kan ses som forbindelse til andre mennesker, til Gud og vores fælles historie."

Tro og tradition

Tro fylder i dag “meget mere” i kong Frederiks liv end tidligere. Han beskriver i bogen, hvordan han sammen med sin familie hver dag beder aftenbøn, og hvordan hans to yngste børn, prinsesse Josephine og prins Vincent, gerne vil bede Fadervor sammen, inden lyset slukkes om aftenen.

“Da jeg selv var på deres alder, skulle jeg i hvert fald ikke udtale bønnen, og det var ikke kun, fordi jeg tænkte på alt muligt andet end Gud oppe i himlen. Det var snarere et resultat af, at man bror og jeg i perioder blev overstimuleret af kirkegang. Vores kære mor mente det jo ikke ondt på nogen måde, men at hive ens iltre drengebørn med i kirke søndag efter søndag var måske ikke den allerbedste løsning.”

Dronning Ingrid og Frederik IX

Kong Frederik nævner både sin mormor og morfars betydning for ham. Om sin morfar, Frederik IX, skriver han:

“Frederik 9.’s myte er imponerende. Det er egentlig en sjov ting, at han slog så kraftigt igennem som regent og havde så meget impact på sin samtid uden at være det mindste populistisk eller folkeforførende. Formentligt fordi han bare var sig selv.”

Om Kongens mormor, dronning Ingrid, lyder det:

“[...] min mormor, Dronning Ingrid, var rigtig god til både at berolige og beskytte mig. Hun fornemmede den krise, jeg befandt mig i som dreng og ung mand. Mormor var jo vokset op på samme måde i den svenske kongefamilie, og hun forstod bedre end nogen anden de følelsesstorme, jeg var ude.”

Danskere og danskhed

Kong Frederik er stolt af at være dansker, skriver han. I bogen kommer han med nogle nedslag, som danskere bør være stolt af – inklusiv dem selv:

“Og her står vi så i dag, et af verdens rigeste lande, med højt velstandsniveau, ambitiøse klimamål og kolossalt gode eksporttal. Som lille nation når vi langt ud i verden, markerer os stærkt og har international gennemslagskraft."

“Vi danskere må gerne mene, vi er noget. Vi må godt tro på os selv og syne af noget, for vi kan noget, og vi er noget.”

Rigsfællesskabet

Det er ikke tilfældigt, at “Kongeriget Danmark” er en del af Kongens valgsprog.

“Mine handlinger som regent skal altid have hele Kongeriget Danmark for øje,” står der i bogen:

“Rigsfællesskabet er den del af vores fælles identitet, historie og kulturarv, og jeg er stolt og beæret over, at mange siger, at den danske kongefamilie i flere slægtled har haft positiv indflydelse på forholdet mellem Danmark på den ene side og Færøerne og Grønland på den anden.”

'Kongeord – Frederik 10. fortæller til Jens Andersen'. Forfatter: Kong Frederik X, Jens Andersen. Forlag: Politikens Forlag. Udkommer den 19. januar.