5. til 8. klasse i mink-kommuner sendes hjem fra mandag

Flere klassetrin i syv nordjyske kommuner skal fra mandag have fjernundervisning efter fund af coronamutation.

Elever i 5. til 8. klasse i syv nordjyske kommuner skal fra mandag have fjernundervisning efter fund af corona-mutation i mink.

Det oplyste statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde torsdag aften.

Når det er lige præcis de fire klassetrin, der sendes hjem, skyldes det, at der er konstateret en høj coronasmitte blandt de 10-14-årige i Nordjylland.

Andre klassetrin får altså lov til fortsat at møde i skole. Der skal dog overholdes et krav om en meters afstand.

Derudover må der heller ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser. For eksempel fælles frikvarter.

De syv nordjyske kommuner er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Den virtuelle undervisning er en af en stribe skærpede restriktioner, der torsdag er blevet annonceret for området.

Også studerende på videregående uddannelser i de syv kommuner skal overgå til digital undervisning.

Det gælder også studerende på uddannelser i Aalborg, som bor i de berørte kommuner.

Elever på kostskoler, efterskoler og højskoler skal i "videst muligt omfang" blive på skolen. Tager de hjem i weekenderne, bør de ikke vende retur.

Der er også kommet yderligere tiltag for dagtilbuddene i de syv kommuner. De omfattes et krav om pasning i mindre, faste grupper.

De nye tiltag kommer, efter at Statens Serum Institut har konstateret, at en mutation af coronavirusset har spredt sig fra mink til mennesker.

Det muterede virus er mindre følsom over for antistoffer og udgør en potentiel risiko for en mulig vaccine.

Virusset har fået navnet cluster 5. Det er fundet hos 12 smittede personer. Af dem bor 11 i Nordjylland. Den sidste bor på Midtsjælland.

De nye restriktioner gælder til og med 3. december.

/ritzau/