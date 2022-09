50 bilister på Frederiksberg fik piftet deres dæk. Modarbejder klima-aktivisterne sig selv?

Onsdag vågnede mindst 50 bilejere på Frederiksberg op til et piftet dæk som et led i en international klimaaktion mod større biler og firhjulstrækkere. Men skyder aktivisterne sig selv i foden?

Med ordene “ADVARSEL - din benzinsluger dræber!” fik mindst 50 bilejere på Frederiksberg onsdag morgen en ubehagelig overraskelse, da de opdagede, at deres bildæk var punkteret. De punkterede dæk var et led i en klimaaktion mod firhjulstrækkere, eller SUV’er, foretaget af bevægelsen The Tyre Extinguishers (Dækslukkerne).

Danmark er et ud af ni lande, hvor aktionen mod de såkaldte SUV’er fandt sted. I alt er 600 biler verden over angiveligt blevet punkteret natten til onsdag. Det oplyser bevægelsen.

Pelle Dragsted (EL), medlem i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og formand for Klima-, Plan- og Boligudvalget, tager afstand fra “den slags chikane og hærværk”.

“Det er ikke måden at skabe opbakning til klimakampen”, skriver han til Kristeligt Dagblad.

Nikolaj Bøgh (K), der også sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, mener, at det er helt vanvittigt at udøve hærværk mod privatpersoners biler.

“Jeg tror, at det kan have den modsatrettede effekt, end hvad aktivisterne egentlig ønskede”, siger Nikolaj Bøgh.

Han vil til det næste lokalrådsmøde, hvor lokalpolitiet deltager, diskutere, hvorvidt der skal være øget patruljering i nattetimerne.

Klimabevægelsen The Tyre Extinguishers blev etableret i Storbritannien for et halvt år siden og har siden marts punkteret omkring 9000 SUV'er verden over. Målet er at nå over 10.000 biler til jul. Udover i Danmark blev aktionen udført i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Schweiz, Holland, Norge, Danmark, Tjekkiet og Canada.

Bevægelsen har som mål at gøre det umuligt at eje store biler og firhjulstrækkere i verdens byområder. De mener, at firehjulstrækkere er storsyndere i klimakrisen, forurener mere i nabolaget og udgør en større trussel mod bløde trafikanter.

“Vi har brug for akut handling for at begrænse udledningerne. Vi tager sagen i egen hånd, fordi vores regering og politikere ikke gør noget,” skriver de på de følgesedler, der fulgte med de punkterede dæk.

Nikolaj Bøgh er dog uenig i, at politikerne ikke handler. Han fremhæver, at Frederiksberg kommune bestræber sig efter at blive Danmaks førende Elbil-by ved at sørge for gratis parkering til elbiler og gøre ladestandere mere tilgængelige.

Det gør dog ingen forskel for bevægelsen, der ikke mener, at eldrevne firhjulstrækkere vil bidrage til mere sikker trafik.