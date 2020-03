50 danskere er fanget på coronaramt skib ud for Frankrig

Mindst tre personer om bord på krydstogtskibet har fået konstateret coronavirus. Skibet er derfor i karantæne.

Omkring 50 danskere er fanget på et krydstogtskib ud for den franske kystby Marseille på grund af coronavirus.

Det skriver DR.

I alt har skibet 1400 passagerer om bord, og få af dem har ifølge DR fået lov til at forlade skibet.

Mindst tre personer om bord har fået konstateret coronavirus.

En af de danskere, der er strandet på krydstogtskibet, er pensionisten Torben Øholm.

Han fortæller til DR, at det har været meget sparsomt med informationer, og passagererne er ikke klar over, om de kan få lov at gå i land i Marseille og flyve hjem til Danmark.

- Det, der er det værste, er, at man ikke får besked. Vi aner ikke en dyt, siger han til DR.

Sammen med sin hustru har han befundet sig på krydstogtskibet "Costa Luminosa" siden 5. marts, hvor de gik om bord i Florida i USA.

Herefter sejlede krydstogtsskibet videre til den caribiske ø Puerto Rico, hvor et italiensk ægtepar blev evakueret fra skibet.

Begge er senere blevet testet positive for coronavirus.

Yderligere tre passagerer blev evakueret, da skibet for fem dage siden lagde til i en havn på Tenerife, skriver DR.

Allerede før ægteparret Ølholms krydstogtsferie begyndte, var en ældre italiensk mand på "Costa Luminosa" blevet evakueret på Cayman-øerne.

Her blev han testet positiv for coronavirus og døde få dage senere.

Omkring 630 personer vil få tilladelse til at forlade skibet i små grupper. Det sagde havnemyndighederne torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derefter er skibet planlagt til at fortsætte til Italien, hvor de resterende gæster vil gå af, skriver Reuters.

Flere krydstogtoperatører har suspenderet deres rejser i længere perioder i forsøg på at inddæmme smittespredning af coronavirus.

/ritzau/