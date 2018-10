500 patientjournaler blev solgt på offentlig auktion

Ved et møbelsalg fra Give Hospital blev 500 patientjournaler med personfølsomme oplysninger solgt.

Da man lukkede Give Hospital 1. januar i år, medførte det en auktion over store dele af hospitalets inventar.

I den sammenhæng kom hospitalet ved en fejl til at sælge blandt andet arkivskabe, der indeholdt op mod 500 patientjournaler med personfølsomme oplysninger.

Det skriver Jyllands-Posten.

Avisen har blandt andet været i kontakt med en borger, der har erhvervet et arkivskab, der indeholdt patientjournaler og omslag til patientjournaler.

Sygehusledelsen i området har efter en undersøgelse fået kendskab til en række borgere, der via deres køb på ved møbelsalget har fået ufrivilligt ejerskab over patientjournaler.

- Jeg undskylder mange gange over for de borgere, hvis oplysninger uretmæssigt er havnet i de forkerte hænder, siger Dorte Crüger, direktør på Lillebælt Sygehus til Jyllands-Posten.

Hun oplyser til avisen, at det er et privat firma, der stod for auktionen og håndteringen af arkiverne.

- Men det fritager os ikke fra, at det selvfølgelig er os, der har ansvaret for, at tingene er i orden og bliver håndteret korrekt. Længere er den ikke, siger Dorte Crüger.

Give Sygehus blev lukket ved årsskiftet som en del af besparelser i Region Syddanmark.

/ritzau/