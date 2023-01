50.000 høns skal aflives efter fund af dødelig fugleinfluenza

En stor hønsefarm i Ørum ved Hedensted er ramt af smitsom og dødelig fugleinfluenza.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Besætningen har den dødelige og meget smitsomme H5N1 fugleinfluenza. Derfor vil vi de kommende dage aflive hele besætningen med 50.000 høns.

- Det er mange fugle, men det er desværre nødvendigt, både for at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning, siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Lotte Brink.

Mistanken om fugleinfluenza opstod, da flere høns blev fundet døde nytårsaftensdag. Sent nytårsdag bekræftede prøvesvar fra Statens Serum Institut, at der var tale om fugleinfluenza.

Fødevarestyrelsen har fra natten til mandag indført en restriktionszone omkring den ramte hønsebesætning i Ørum.

I en radius på ti kilometer omkring besætningen er det forbudt at flytte æg eller fjerkræ uden særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Derudover skal alle fjerkræejere registrere deres fuglehold.

- Vi må igen understrege, at det er uhyre vigtigt, at alle, der har fugle, følger reglerne og holder dem inde eller overdækket, så fuglene ikke kan blive ramt af smitte fra de vilde fugle, siger Lotte Brink.

Aflivningen af de mange tusinde høns vil nu udføres af Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i et samarbejde.

Fødevarestyrelsen forventer, at der tidligst går 30 dage, fra aflivningen og desinfektion af ejendommen er afsluttet til, at restriktionerne kan ophæves.

Fugleinfluenza er ikke farlig for mennesker, oplyser Fødevarestyrelsen.

Det er det fjerde fugleinfluenzaudbrud siden oktober.

22. december blev der registreret smitte i en kalkunfarm på Lolland, hvilket betød, at 36.000 kalkuner blev aflivet.

Mere end 200.000 dyr fordelt på både hobbybesætninger og virksomheder er aflivet i 2022 som følge af sygdommen.

/ritzau/