502 fik hjemrejsepenge sidste år

* Man kan blandt andet få repatrieringsstøtte, hvis man er flygtning eller indvandrer i Danmark.

* En voksen kan få mere end 240.000 kroner i støtte for at flytte tilbage til sit hjemland eller et tidligere opholdsland.

* Repatrieringsstøtte er kun tilgængelig, hvis man har opholdstilladelse i Danmark og ikke har statsborgerskab i Schweiz, Liechtenstein, Norge, Island eller et EU-land.

* Ens danske opholdstilladelse frafalder, hvis man gør brug af ordningen.

* 40 personer er blevet repatrieret i år.

* I 2019 repatrierede i alt 502 personer. 100 af dem repatrierede til Syrien.

* Cirka 100 og 500 personer er blevet repatrieret om året inden for de seneste 10 år.

Kilder: Dansk Flygtningehjælp, Udlændinge- og Integrationsministeriet

/ritzau/