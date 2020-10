51 minkfarme er smittet med corona - 42 er under mistanke

På seks dage er der påvist smitte på ti nye minkfarme, mens antallet af mistænkte farm er steget med over 20.

Der er tirsdag konstateret smitte med coronavirus på i alt 51 danske minkfarme. Det skriver Fødevarestyrelsen på Twitter.

Desuden er 42 minkfarme under mistanke.

Torsdag i forrige uge var antallet af smittede farme 41, mens 20 var under mistanke.

Samme dag bebudede fødevareminister Mogens Jensen (S), at op mod 100 nordjyske minkbesætninger svarende til over en million dyr skal aflives.

Regeringens tiltag har vist sig at være utilstrækkelige, sagde han på et pressemøde.

- Vi har løbende iværksat initiativer for at håndtere og inddæmme smittespredningen.

- På baggrund af den seneste tids store stigning må vi desværre konstatere, at det ikke har været tilstrækkeligt til at forhindre fortsat smittespredning hos de nordjyske minkbesætninger, lød det.

Arbejdet går i gang onsdag på en farm i Gjøl i Nordjylland.

Om det er præcis 100 besætninger, der bliver aflivet, er endnu usikkert. Tallet afhænger af udvikling i smitten.

Ifølge Fødevarestyrelsen kan aflivningen af de mange dyr komme til at tage måneder.

Det er et stort arbejde med at planlægge rækkefølgen, har Flemming Marker, chef for VeterinærNord under Fødevarestyrelsen, tidligere fortalt til Ritzau.

Derefter skal man begynde at finde en kompensation til minkavlerne. Det skal der ifølge Flemming Marker flere til.

- Kompensationen kommer til at foregå i tæt samarbejde med avleren og en sagkyndig, som Fødevarestyrelsen har udpeget, samt en person fra styrelsen.

Beredskabsstyrelsen vil på farmene blandt andet sætte badesluser og rensepladser til biler op. Det sker for at sikre, at smitten ikke kommer med ud igen. Politiet skal være med til at sikre god ro og orden.

Når der er styr på kompensationen og smitterisikoen, kan minkene blive aflivet.

De bliver ifølge Flemming Marker aflivet på samme måde som i forbindelse med produktionen af skind.

Minkene vil blive sat ned i kasser, hvorefter de bliver gasset. De dør på få sekunder.

Langt størstedelen af de smittede farme ligger i Hjørring og Frederikshavn i Nordjylland.

