51.944 ansøgere via kvote 2 tyder på normalisering efter covid-19

51.944 personer har søgt om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 i år.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor 48.801 personer søgte om optagelse.

- Det tyder på en normalisering efter et par år, hvor søgningen har været tydeligt påvirket af covid-19.

- Nedlukningen af samfundet og de begrænsede muligheder for eksempelvis udlandsrejser og beskæftigelse gav rekordoptag i 2020 og 2021 - og derefter et fald i 2022, skriver direktør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Mikkel Leihardt i pressemeddelelsen.

Det er særligt antallet af ansøgere til universitetsuddannelserne og til dels erhvervsakademierne, der driver stigningen.

Omvendt er antallet af kvote 2-ansøgninger til især pædagog- og socialrådgiveruddannelsen gået tilbage.

Sidstnævnte bekymrer uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

- Det fortæller mig, at vi virkelig har brug for at gøre noget for, at flere får mod på at gå den vej.

- Og det bekræfter mig i, at vi har set rigtigt, når vi i vores reformprogram på uddannelsesområdet har gjort de professionsrettede velfærdsfag til et selvstændigt og vigtigt spor, skriver hun i pressemeddelelsen.

Indtil 5. juli klokken 12 vil det være muligt at søge ind på en videregående uddannelse med en kvote 1-ansøgning.

På en kvote 1-ansøgning bliver man udelukkende bedømt ud fra sit karaktergennemsnit. Studerende med et højt gennemsnit vil dermed få plads på en videregående uddannelse før dem, der har et lavere snit.

Kvote 2 er for ansøgere, som ikke har karaktergennemsnit til at komme ind via kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.

Det kan for eksempel være gennem en motiveret ansøgning, et højskoleophold, eller at den studerende tidligere har været i gang med en anden uddannelse.

Den 28. juli får både kvote 1- og kvote 2-ansøgere svar på, om de er optaget på en af de uddannelser, de har søgt.

