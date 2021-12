52,5 millioner kroner skal styrke børns digitale dannelse

Folkeskoleforligskredsen har lavet en aftale, der skal styrke indsatsen for børn og unges digitale dannelse.

Fra næste år og frem til 2025 er der afsat 52,5 millioner kroner til en styrket indsats for digital dannelse af børn og unge.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen har sammen med de øvrige partier i folkeskoleforligskredsen indgået en aftale, der sikrer mere end 50 millioner til digital dannelse af børn.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fortæller, at denne aftale er en del af et samlet udspil om børns sikkerhed på nettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Aftalen, vi har lavet her, udgør den del, der handler om at klæde børn og unge på til den digitale virkelighed, de lever i, siger hun.

Ministeren fortæller, at man har taget nogle af de samme redskaber i brug, som man gjorde, da færdselssikkerhed var et af de største problemer for børn.

Pengene skal blandt andet bruges til en digital trafikklub for børn og unge. Den skal klæde børn på til at begå sig trygt på nettet.

Derudover skal der udarbejdes undervisningsmateriale og -forløb om digital dannelse, som lærere kan bruge i undervisningen, og der skal laves skolepatruljer for digital færdselssikkerhed.

En af årsagerne til, at det er nødvendigt at sætte ind på dette område er ifølge ministeren, at mobning ikke længere blot foregår i skolen.

- Skolegården er på en måde kommet hele vejen hjem i børneværelset. I gamle dage var det sådan, at når man gik hjem fra skole, så kunne mobningen stoppe.

- Nu er det sådan, at mobning kan fortsætte, efter at man er kommet hjem fra skole, siger hun.

En del af aftalen er også, at man skal styrke kommunikationsindsatsen i forhold til, hvordan børn og deres forældre kan håndtere krænkende adfærd på nettet.

- Børnene skal klædes på til, hvordan man opfører sig over for hinanden, men også hvordan man kan reagere på de ting, man uheldigvis kommer til at se på nettet.

- Altså både hvad man konkret kan gøre ved det i hverdagen, men også hvordan man kan undgå at komme i kontakt med det, siger børne- og undervisningsministeren.

Ud over regeringen er det Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, der er med i aftalen.

/ritzau/