Omkring 5,3 millioner brugte nikotinposer ender hvert år i naturen og i det offentlige rum.

Det fremgår af en ny rapport udarbejdet af DTU Sustain for Miljøstyrelsen.

Styrelsen skriver på sin hjemmeside, at de efterladte nikotinposer kan være problematiske både for natur og dyr.

Efter brug indeholder poserne op mod 63 procent af den oprindelige nikotin.

- Henkastningen af de brugte poser i naturen udgør en risiko for dyr, der forveksler poserne med noget spiseligt, skriver Miljøstyrelsen

Nikotinen i poserne kan også have potentielt skadelige effekter på miljøet. Men en vurdering af omfanget kræver ifølge DTU Sustain nærmere undersøgelser.

Da Danmarks Naturfredningsforening (DN) i april holdt den årlige affaldsindsamling, blev der fundet mindst 115.000 snus- og nikotinposer.

Projektleder Charlotte Juul udtrykte over for Ritzau håb om, at nikotinposerne bliver omfattet af det udvidede producentansvar, som gælder i forhold til cigaretter.

Udvidet producentansvar betyder, at virksomhederne er ansvarlige for oprydning af deres produkter, når de bliver smidt i naturen og det offentlige rum.

Der har de seneste år i medierne været eksempler på hunde, der er blevet syge efter at have indtaget nikotinposer.

Formand for Den Danske Dyrlægeforening Hanne Knude Palshof siger, at man som hundeejer bør være særligt opmærksom på nikotinposer i vejkanten eller skovbunden.

- I takt med at poserne er blevet mere udbredte og oftere henkastes i naturen, er der naturligvis et stigende antal hunde, der forgiftes, fordi de finder det i en busk, eller hvor de nu går tur, siger hun i en udtalelse på DN's hjemmeside i forbindelse med årets affaldsindsamling.

Man bør ifølge formanden straks kontakte en dyrlæge, hvis man har mistanke om, at ens hund har indtaget et nikotinprodukt.

/ritzau/