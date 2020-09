534 nye smittetilfælde i Danmark - indlæggelser falder

Antallet af indlagte med coronavirus er faldet med fem til 102. Det er meget beroligende, siger overlæge.

Der er registreret 534 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Antallet er det højeste de seneste tre dage.

Det skal ses i lyset af, at der i onsdagens opgørelse er kommet svar på flere test sammenlignet med de foregående dage.

Der er det seneste døgn kommet svar på i underkanten af 55.000 test, hvoraf cirka en procent har været positive.

Til gengæld er antallet af indlagte på landets sygehuse faldet med fem, så der er 102 coronasmittede indlagt.

Og det er positivt, at det går den retning, efter at tallet mandag var det højeste siden slutningen af maj.

Det siger Kasper Iversen, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital.

- Det er meget beroligende og betryggende, at vi ser, at antallet af indlagte ikke stiger, som jo er det, vi for alvor er bange for.

- Min vurdering er, at der er fuldstændig styr på antallet af indlagte. Hospitalerne kan godt håndtere det på nuværende tidspunkt, siger Kasper Iversen.

Han lægger ikke meget i, at antallet af nye smittetilfælde er det højeste i tre dage.

Tallene vil ifølge overlægen gå "lidt op og ned", og det er derfor nærmere den løbende tendens, der skal kigges på. Og her ser det bedre ud end forrige uge, påpeger Kasper Iversen.

Smitten er i øjeblikket spredt ud over det meste af landet, men særligt omkring de største byer.

Hele københavnsområdet og store dele af Sjælland er hårdt ramt, og det samme gør sig gældende omkring Aarhus og i Aalborg.

Aarhus var ramt af et udbrud i starten af august, som kom under kontrol, men smitten er blusset op igen, og kommunen er nu den med 10. flest smittede i landet - og smitten er større end i Københavns Kommune.

Samlet har 77 af landets 98 kommuner den seneste uge haft mere end 20 nye smittede per 100.000 indbyggere.

Det er den grænse, sundhedsmyndighederne har betegnet som bekymrende og gør, at der er ekstra fokus på kommunerne.

Der er ikke registreret dødsfald med coronasmittede det seneste døgn. Samlet har Danmark registreret 650 dødsfald siden starten af marts.

/ritzau/