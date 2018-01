5500 læger kritiserer styrelse for klapjagt

Dialog blev forsøgt i 2017 uden held. Nu er det tid til, at Styrelsen for Patientsikkerhed agerer, siger læge.

Styrelsen for Patientsikkerhed har misforstået sagen, når de inviterer overlæge Kristian Rørbæk Madsen, der står bag en omdiskuteret underskriftsindsamling, til et dialogmøde.

Det mener Kristian Rørbæk Madsen selv.

- Lægeforeningen har brugt efteråret på at fortælle Styrelsen for Patientsikkerhed og sundhedsministeren, hvilke ting der skal gøres. Men den har ikke kunnet trænge igennem til dem med vores otte kritikpunkter, siger han.

- Med den fremfærd, som styrelsen og den bagved politiske linje markerer, truer man patienternes reelle sikkerhed. Vi har i loven pligt til at gå ud offentligt for at påpege alvorlige systemsvigt. Det er det, vi gør.

Kristian Rørbæk Madsen startede en online underskriftsindsamling, som 5500 læger og 30 medicinstuderende søndag klokken 14 havde skrevet under på. Der havde indsamlingen været i gang i tre døgn.

- Puljen er kun lige ved at tage fart. Den vokser med enorm hast, siger han.

Underskriftsindsamlingen, der kaldes et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed, anklager styrelsen for at fokusere på straf og skyld frem for læring.

I 2017 anmeldte styrelsen 12 læger til politiet, hvilket er en seksdobling i forhold til året inden. Der er 39.000 læger med autorisation i Danmark.

Ifølge Kristian Rørbæk Madsen er der i flere af styrelsens anmeldelser tale om procedurefejl som eksempelvis fejlagtigt udfyldte dødsattester og mundtlige ordinationer.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fortalte lørdag til Ritzau, at hun tager opgaven med patientsikkerhed meget alvorligt.

Hun igangsatte i november en ændring af journalføringsbekendtgørelsen, ligesom Styrelsen for Patientsikkerhed indkaldte til dialogmøde, så der kunne skabes et stærkt samarbejde mellem læger og styrelse.

Men der er tid til handling i stedet for snak, mener Kristian Rørbæk Madsen.

- Vi sætter dag efter dag patienternes ve og vel over vores egen retssikkerhed, så han ikke bliver blå i hovedet og dør, mens vi dokumenterer og registrerer, som styrelsen, domstole og politikere forventer.

- Set med vores øjne skal der ageres. Alle kritikpunkter er kendt. Der er ikke tid til flere dialogmøder. Vi har fremlagt umisforståelige kritikpunkter.

/ritzau/