57 procent af intensivpatienter i november var ikke vaccineret

I november måned var 57 procent af de indlagte coronapatienter på landets intensivafdelinger ikke vaccineret mod coronavirus.

Det viser en rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Af de 113 indlagte på intensiv i november var 43 af dem ikke vaccineret. 31 patienter havde fået mindst to vaccinestik og to havde fået ét stik.

For de sidste 37 coronapatienter mangler der information om vaccinestatus. Det skyldes, at data ikke nåede at komme med i rapporten fra to regioner.

- Rapporten viser, at selv om de uvaccinerede danskere udgør en relativ lille gruppe af danskerne i samfundet, så fylder de over halvdelen af de patienter, vi har haft indlagt på intensivafdelingerne med svære coronaforløb, siger Nicolai Haase.

Han er overlæge på Rigshospitalets intensivafdeling og har været med til at skrive rapporten.

- Det er endnu et tydeligt bevis på, at vaccinerne beskytter mod at blive alvorligt syg af corona og eksempelvis ende på en intensivafdeling og i værste fald risikere at dø af sygdommen, siger han.

Tal fra Statens Serum Institut viser ifølge Politiken, at antallet af nyindlagte på intensiv i seneste uge fordelte sig mellem 20 ikkevaccinerede og 28 færdigvaccinerede.

Blandt intensivpatienterne med coronavirus i november har "hovedparten" i forvejen en kronisk sygdom.

- Men faktisk er en tredjedel af dem, som vi modtager, sunde og raske patienter, som alligevel til trods for det får så alvorlig sygdom, at de indlægges på intensivafdeling, siger Nicolai Haase.

Rapporten fra RKKP er en genoptagelse af tidligere rapporteringer fra landets intensivafdelinger i vinteren sidste år. Den er medfinansieret af Sundhedsstyrelsen og udarbejdet på opfordring af styrelsen.

