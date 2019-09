57.000 børn og unge undersøger plastik i naturen

I årets Masseeksperiment bliver plastforureningen i den danske natur undersøgt af børn og unge i hele Danmark.

I de kommende uger vil 57.000 børn og unge i årets Masseeksperiment undersøge, hvor meget og hvilke former for plastik der findes i den danske natur.

Det er første gang, der bliver lavet en national kortlægning af et helt lands plastforurening.

En af de klasser, der er med i Masseeksperimentet, er 8.b på Sophienborgskolen i Hillerød.

- Når man har store bunker af plastik foran sig, bliver man mere klar over, at plastikforurening er et problem, siger Natalie Hansen fra 8.b.

De deltagende elever skal samle plastik i forskellige naturområder.

Herefter skal plastikken inddeles i konkrete kategorier - eller undersøges for såkaldte polymerer for at bestemme kategorien nærmere.

Det er det danske forskningscenter MarinePlastic, der står for analysen af elevernes indsendte resultater og den forskningsmæssige efterbehandling.

Resultaterne vil blive registreret i Marine LitterWatch, der er en database udviklet af Det Europæiske Miljøagentur.

De danske skolebørns undersøgelser og fund kan derfor komme til at få en større betydning, fortæller lektor ved Roskilde Universitet og repræsentant for MarinePlastic Kristian Syberg.

- I EU er der vedtaget et nyt plastikdirektiv, der kommer til at forbyde de ti mest anvendte former for engangsplastik. Dette direktiv er baseret på data fra indsamlinger af plastik i den europæiske natur.

- Det er altså samme type data, vi nu indsamler for et helt land, der tidligere har været grundlag for EU-lovgivning. Og derfor kan datasættene potentielt få stor international betydning, siger Kristian Syberg.

Masseeksperimentet er en del af den årlige Naturvidenskabsfestival, der arrangeres af det nationale naturfagscenter, Astra.

Resultaterne af plastikeksperimentet forventes at blive offentliggjort i en rapport i januar 2020.

/ritzau/