59-årig mand smittet med sjælden sygdom efter flåtbid

Flåter med sygdommen centraleuropæisk hjernebetændelse ses sjældent andre steder i Danmark end Bornholm.

En 59-årig mand fra Nordsjælland er blevet bidt af en skovflåt og smittet med den sjældne sygdom centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE).

Det oplyser Statens Serum Institut.

Den 59-årige mand er smittet i Vinderød/Halsnæs i Nordsjælland.

Det er usædvanligt, at TBE-sygdommen findes andre steder i Danmark end Bornholm. Sidste år blev to personer på Fyn og en person i Jylland dog smittet.

I Danmark anbefales det, at man bliver vaccineret, hvis man bor eller opholder sig i længere tid på Bornholm og samtidig ofte er i tæt skov eller krat.

De seneste års tilfælde af smitte uden for Bornholm får ikke myndighederne til at ændre anbefalingen.

Alle har dog mulighed for at blive vaccineret. Men det kræver, at man selv betaler for det.

Omkring en tredjedel af dem, der bliver indlagt med sygdommen, får længerevarende mentale eller neurologiske følger.

For børn kan sygdommen betyde mindre indlæringsvanskeligheder.

