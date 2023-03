Besætning med 60 fjerkræ ved Ramløse er ramt af fugleinfluenza

En mindre fjerkræbesætning ved Ramløse i Nordsjælland er ramt af fugleinfluenza.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om en besætning på omkring 60 fugle. Det er tredje gang i år, at der er fundet fugleinfluenza i en besætning.

- For at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning, går vi nu i gang med at aflive dyrene, siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Mette Kirkeskov Sie i pressemeddelelsen.

I januar blev 15.000 kalkuner ved Skelskør og 50.000 høns ved Hedensted aflivet på grund af fugleinfluenza.

Som følge af det nye smittefund har Fødevarestyrelsen oprettet en beskyttelseszone på tre kilometer rundt om den smittede besætning. Der er også oprettet en overvågningszone på ti kilometer.

I overvågningszonen er der forbud mod at sælge eller flytte både æg, høns og andre fugle uden en særlig tilladelse.

I begge zoner skal ejere af høns og andre fugle registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk.

Fødevarestyrelsen hævede 21. november 2022 trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza i Danmark til højt.

Fugleinfluenza er ifølge Fødevarestyrelsen en smitsom virussygdom, som rammer fugle. Den kan medføre en dødelighed hos fjerkræ på op til 100 procent.

Den smitter normalt ikke mennesker. Sygdommen har dog været påvist i sjældne tilfælde hos mennesker, der har haft tæt kontakt til fugle.

I januar blev der for første gang konstateret fugleinfluenza i danske ræve. Der var tale om tre rævehvalpe og en voksen hanræv, som alle var blevet fundet døde i løbet af 2022.

Det er ifølge Charlotte Hjulsager, der er seniorforsker hos SSI, altid bekymrende, når man finder fugleinfluenza i pattedyr. Det kan nemlig betyde, at virus bedre kan tilpasse sig andre pattedyr.

- Men der er ikke noget umiddelbart alarmerende i det her tilfælde. Vi har ikke set spredning mellem pattedyr, sagde hun til Ritzau i januar.

