600 boliger skal nedrives i Aarhus V som led i ghettoplan

Nedrivning af 400 boliger i Gellerup og 200 i Toveshøj skal give plads til nye boliger og erhverv.

Hundreder af familier i Gellerup og Toveshøj, som ligger i Aarhus V, skal flytte.

Det står klart, efter at Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune mandag har indgået en aftale vedrørende udviklingen af områderne. Det oplyser Aarhus Kommune.

- Det er klart, at det her er et stort indgreb i en række menneskers hverdag. At påvirke deres boligsituation er selvfølgelig noget, der kræver stor omhu.

- Derfor har vi også sikret, at alle, der bliver berørt, får tilbudt en passende bolig, der passer til de behov, de har, siger borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S).

Tirsdag aften får beboerne besked om, hvorvidt deres bolig skal nedrives. De pågældende beboere skal permanent genhuses. De er alle garanteret en "passende almen bolig i Aarhus".

Aftalen skal sikre, at kommunen lever op til, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder maksimalt må udgøre 40 procent i 2030.

Det krav blev besluttet af et politisk flertal på Christiansborg. Og kravet har haft betydning for udarbejdelsen af planen, fortæller Jacob Bundsgaard.

- Vi havde under alle omstændigheder taget fat. Men det er klart, at det ret stærke krav, der ligger fra et bredt forlig i Folketinget, gør, at det her nu er faldet på plads, og at vi nu kan komme i gang med næste etape, siger han.

I alt skal 600 boliger rives ned. 400 i Gellerup og 200 i Toveshøj. Nedrivningerne skal give plads til nye boliger og erhverv. Der vil samlet komme flere boliger end i dag, så der i 2030 vil bo 9000 i området mod 5000 i dag.

Ifølge Bundsgaard er ambitionen at skabe en "endnu mere attraktiv bydel".

- Virkeligheden er i dag, at vi har et boligområde, hvor vi ikke skaber de samme muligheder for at lykkes som barn og ung, som man har andre steder i Aarhus.

- Derfor er vi nødt til at lave nogle ret markante greb for at lykkes med det her, siger han.

I Gellerup bliver boligblokkene revet ned mellem 2021 og 2024. Der bliver først i 2023 taget beslutning om, hvilke blokke der skal nedrives og renoveres i Toveshøj.

Udviklingsplanen skal behandles formelt af byrådet og repræsentantskabet i Brabrand Boligforening, før den bliver sendt til godkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1. juni 2019.

/ritzau/