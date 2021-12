6000 fugle skal aflives efter fund af fugleinfluenza

Der er fundet fugleinfluenza ved en fuglefarm i Tjele i Viborg Kommune.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen vil tirsdag gå i gang med at aflive de omkring 6000 fugle på farmen for at undgå yderligere smittespredning.

Det var et stort antal døde fugle - fasaner og gråænder - der skabte mistanke om fugleinfluenza. Der blev taget prøver fra farmen lørdag, som viste smitte med fugleinfluenza.

Der er tale om det fjerde udbrud af fugleinfluenza i Danmark siden november.

Ifølge Charlotte Vilstrup, der er kontorchef i Fødevarestyrelsen, er det ikke helt uventet, fordi der tidligere er fundet fugleinfluenza i naturen - samt hos både professionelle avlere og hobbyavlere.

- Så sygdommen er derude, og betyder, at alle, der har med fjerkræ at gøre, skal gøre, hvad de kan, for ikke at slæbe smitte ind til deres dyr, siger hun i en pressemeddelelse.

Ud over at aflive fuglene har Fødevarestyrelsen indført et krav om, at det i en zone på ti kilometer fra den smittede besætning er forbudt af sælge eller flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse.

Derudover skal alle fjerkræejere i en radius på tre kilometer registrere deres fugle hos Fødevarestyrelsen.

I begyndelsen af november indførte Fødevarestyrelsen et landsdækkende krav om, at fjerkræ og andre fugle fangenskab skal lukkes inde eller overdækkes.

/ritzau/