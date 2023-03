60.000 skoleelever om året skal lære livreddende førstehjælp

Skoleelever skal klædes bedre på til at kunne træde til, hvis de oplever en person med hjertestop eller med symptomer på blodprop.

Det er ambitionen hos Dansk Råd for Genoplivning, der vil give 60.000 elever om året mulighed for at få undervisning i livreddende førstehjælp.

Det er en bevilling på 7,3 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, der gør udviklingen af nyt undervisningsmateriale muligt.

Det er allerede lovpligtigt, at eleverne modtager undervisning i førstehjælp. Men det er ikke alle skoler, der lever op til det, forklarer Stine Strandkjær.

- Vi ved, at det kun er cirka halvdelen af alle skoler, der underviser i livreddende førstehjælp, selv om det faktisk har været obligatorisk siden 2005, siger hun.

Problemet er ifølge sekretariatslederen, at der ikke er opsat egentlige læringsmål for undervisningen.

- Skolerne har knappe ressourcer, og der kan være usikkerhed blandt lærerne om, hvordan de skal løse opgaven.

- Men den mest afgørende faktor er nok, at livreddende førstehjælp er organiseret som et timeløst fag. Det vil sige, at det er op til den enkelte skole og lærer at planlægge og gennemføre undervisningen, siger hun.

Med udviklingen af det nye materiale og tilbud om kurser til lærerne bliver det ifølge sekretariatschefen lettere at gå til opgaven for skolelærerne.

Undervisningsmaterialet vil blive målrettet elever på 6. til 8. klassetrin.

Der er de senere år sket store fremskridt, når det gælder sandsynligheden for at overleve hjertestop uden for hospitalet.

Overlevelsen er i dag godt fire gange så høj som for 20 år siden.

Det hænger blandt andet sammen med, at mange flere træder til med hjertelungeredning.

Men det kan blive endnu bedre, mener Stine Strandkjær.

- Vi tror på, at hvis flere danskere skal træde til, så handler det om at skabe en kultur omkring det. Hvis der både er undervisning i skolen, og når man får sit kørekort, og måske også senere på arbejdspladsen, så er sandsynligheden for, at man er klar og også tør træde til, større.

Det Europæiske Råd for Genoplivning anbefaler, at børn fra 12 år og opefter trænes mindst to timer om året i hjertelungeredning.

