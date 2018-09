61 skoler får pengepræmie for karakterløft

Omstrid skolepulje er en stor succes, mener undervisningsminister. Det er flotte resultater, siger Lars Løkke.

Sidste år lovede undervisningsminister Merete Riisager (LA), at skoler med mange svage elever ville modtage en millionbonus, hvis de formåede at løfte det faglige niveau.

Det er nu lykkedes for 61 ud af 104 skoler, oplyser Undervisningsministeriet torsdag.

Dermed er der tale om en lille opjustering sammenlignet med de første foreløbige resultater, der blev offentliggjort i juni. Her var der tale om 60 skoler.

Skolerne kan se frem til at modtage en kontant præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner, som vil blive udbetalt i slutningen af 2018.

Pengene stammer fra den såkaldte skolepulje, hvor en halv milliard kroner over tre år blev afsat til de skoler, som ønskede at deltage.

Merete Riisager glæder sig over resultatet.

- Det er en stor succes for de mange børn, der nu forlader folkeskolen bedre rustet til livet, siger hun.

For at få del af den økonomiske kage skal skolerne mindske andelen af elever, som får under 4 i gennemsnit i dansk og matematik ved den afsluttende prøve i 9. klasse. Den andel skal falde med fem procentpoint per år.

Ifølge undervisningsministeren er dansk og matematik nemlig en forudsætning for at lære skolens andre fag og en forudsætning for at forstå verden.

- Hvis ikke man kan læse, regne og skrive på et rimeligt niveau, er der mange ting, der bliver vanskelige - både i uddannelse og i livet.

- Derfor ønskede regeringen med skolepuljen at stille skarpt på netop denne del af skoleledelsernes ansvar på skoler, hvor for mange elever ikke opnår tilstrækkelige kundskaber og færdigheder i dansk og matematik, siger hun.

Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er tilfreds med resultaterne og kalder skolepuljen "en god løftestang til dem, som ikke tidligere har formået at få alle elever med".

- Det bekræfter, at det er muligt at løfte fagligt svage elever på blot ét år, med en målrettet indsats.

- Men det bekræfter også, at der er potentiale for at gøre folkeskolen endnu bedre. Vi skal blive bedre til at få alle med – det skylder vi eleverne, siger statsministeren i en skriftlig kommentar.

Da puljen blev oprettet, blev 121 skoler udpeget til at kunne deltage, men en del valgte altså at takke nej.

Det er op til skolerne selv, hvad de vil bruge deres pengepræmie på.

/ritzau/